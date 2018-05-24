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Федор Смолов: Слуцкий - "Макдональдс"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов кратко описал разных людей в рамках интервью на YouTube-канале oSporte TV:

"Галицкий – кумир. Кокорин – изи катка. Шалимов – ну, прилично. Маша Командная – Машенька. Слуцкий – "Макдональдс". Мамаев – Павлик-наркоман. Наталья Водянова – Натаха. Карпин – зафлексил. Роналду – ориентир. Паша Техник – Долгопрудный. Шнуров – Андре Виллаш-Боаш. Аршавин – счастье. Широков – лучший футболист, с которым играл".
Теги: Смолов Слуцкий
Сегодня, 09:18
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5
(4)
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:50) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Чесайнаг,

Про Слуцкого- все верно.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:14) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Пивовед
не поверю, что человек, читающий в подлиннике труды Мартина Лютера и собирающий коллекцию средневековой графической миниатюры , может так деградировать.

А кот всегда верил, что сначала надо говорить добрые слова, а лишь потом в конце навалить кучечку гавнеца. Человеческая слабость, скромная упитанность , вежливая история ? - коту ответили- это, сэр только маски, за ними ни черта не увидеть подлинного-. Кот вцепился когтями в морду тому кто посмел так говорить. Сайт завис, небо померкло, какие то вертолёты летят бомбить.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
не поверю, что человек, читающий в подлиннике труды Мартина Лютера и собирающий коллекцию средневековой графической миниатюры , может так деградировать.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 09:37) #
  • +2
  •  (2)

Зазвездился.Ни хрена еще чел не достиг.А корона...Если б мне Галицкий столько бабла платил ,он бы и моим кумиром был.А про Слуцкого зря.Он три чемпионства вииграл,в сборную основным игроком сделал,а лн еще ...
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 09:27) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
А ты тогда Чмолов, за свое убогое остроумие bowtie


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
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