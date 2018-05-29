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Шамиль Газизов: "Уфа" склоняется к российскому тренеру

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов ответил на вопрос о новом главном тренере команды.

"В течение десяти дней примем решение. Склоняемся в сторону отечественного тренера. Он должен знать ментальность. Постараемся подобрать тренера по духу. Любое назначение новых людей это всегда риск", - цитирует Газизова Sport24.ru.

Семак работал в "Уфе" с декабря 2016 года. В сезоне-2018/19 уфимцам предстоит игра в Лиге Европы.
Теги: Газизов Семак Уфа Зенит
Сегодня, 22:36
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 22:47) #
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Рахимов,Кононов сидят без работы.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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