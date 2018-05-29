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Шамиль Газизов: "Уфа" склоняется к российскому тренеру
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов ответил на вопрос о новом главном тренере команды.
"В течение десяти дней примем решение. Склоняемся в сторону отечественного тренера. Он должен знать ментальность. Постараемся подобрать тренера по духу. Любое назначение новых людей это всегда риск", - цитирует Газизова Sport24.ru.
Семак работал в "Уфе" с декабря 2016 года. В сезоне-2018/19 уфимцам предстоит игра в Лиге Европы.
"В течение десяти дней примем решение. Склоняемся в сторону отечественного тренера. Он должен знать ментальность. Постараемся подобрать тренера по духу. Любое назначение новых людей это всегда риск", - цитирует Газизова Sport24.ru.
Семак работал в "Уфе" с декабря 2016 года. В сезоне-2018/19 уфимцам предстоит игра в Лиге Европы.
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