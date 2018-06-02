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В ближайшее время "Локомотив" предложит Фернандешу новый контракт
"Локомотив" в ближайшее время предложит полузащитнику Мануэлу Фернандешу подписать новый контракт.
На совете директоров московского клуба обсуждалось будущее футболистов, соглашения с которыми истекают в этом или следующем году.
На собрании было решено, что Мануэл Фернандеш заслуживает продления контракта, рассчитанного до июня 2019 года.
Хавбек получает в "Локомотиве" 4 миллиона евро за год. В завершившемся сезоне португалец принял участие в 29 матчах РФПЛ, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
Чемпионат
На совете директоров московского клуба обсуждалось будущее футболистов, соглашения с которыми истекают в этом или следующем году.
На собрании было решено, что Мануэл Фернандеш заслуживает продления контракта, рассчитанного до июня 2019 года.
Хавбек получает в "Локомотиве" 4 миллиона евро за год. В завершившемся сезоне португалец принял участие в 29 матчах РФПЛ, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
Чемпионат
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