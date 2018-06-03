Владимир Габулов: после матча со "Спартаком" Селихов назвал меня "дядей Вовой

Вратарь "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов рассказал об отношениях с молодыми игроками.(Смеется) – Шутник! Конечно, нет! Джикия может позволить себе пошутить надо мной, как и над любым игроком команды. Никаких проблем, вполне нормально это воспринимаю. Был забавный случай, который мне очень запомнился. Второй тур, "Спартак" – "Арсенал". После игры с Саней Селиховым подходим друг к другу, пожимаем руки, желаем удачи. И вдруг он говорит: "Дядя Вова!" Я вообще опешил. Говорю: "Заканчивай, Сань! Какой я тебе дядя Вова!"– На равных. С тем же Головиным уже не первый день знакомы. И с Ташаевым по "Динамо". А Чалов мне, по-моему, даже забивал, имеет право (усмехается).– У нас с Саней действительно сложились хорошие отношения. По нему тогда уже было видно, что он правильный молодой парень, который знает, чего хочет и сосредоточен на цели. Где-то подсказывал ему, где-то успокаивал, направлял.– Да. И дело не только в том, что они оба здесь, а в том, что они показывают футбол высокого уровня. И это уже не молодые ребята, а те, кто является надеждой и опорой российского футбола.