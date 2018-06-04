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Источник: Юрий Жирков продлит контракт с "Зенитом" до ЧМ

По данным СЭ, "Зенит" планирует продлить контракт с защитником Юрием Жирковым.

Соглашение будет подписано до ЧМ. Срок контракта - 1 год.

Действующее соглашение 34-летнего игрока истекает 30 июня
Теги: Жирков Зенит
Сегодня, 15:18
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