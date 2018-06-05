Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4285
Отдых в Крыму. 191
Mузыка 5723
Курилка 1534
КБ-Гостевая 26674
Ситуация на юго-востоке Украины 119534
Зенит 104676
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26

Новости партнеров

Федор Кудряшов: сказал маме: "Больше никогда не готовь мне макароны по-флотски"

Защитник сборной России и "Рубина" Федор Кудряшов заявил, что достигать успеха в жизни и на футбольном поле ему помогает целеустремленность.

– Мои главные качества – это боеспособность и упертость. Умение идти вперед к своей цели, несмотря ни на что. Этому меня еще мой первый тренер Валерий Михайлович учил. Требовал проявлять характер. Везде и всегда.

Он также поделился воспоминаниями о путешествии в Иркутск в составе детской футбольной команды.

– Один раз пробыли там неделю. Запомнилось, что наш тренер взял с собой большую кастрюлю и каждый день на завтрак, обед и ужин готовил макароны по-флотски. Только их! После этого я вернулся домой и сказал: "Мам, пожалуйста, больше НИКОГДА не готовь мне макароны по-флотски", – сказал 31-летний защитник.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кудряшов
Сегодня, 00:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 01:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: liasport433
а в армии каша одна, перловая, в обед суп из перловки с жиром, вечером гречка, потом рисовая, потом рисовый суп, потом опять перловка.... с жиром с 0 процентов мяса....а ты .... неделю на макаронах с мясом и ноешь !!!!!! ппц!!


Почему, только каша. Иногда в честь какого-нибудь праздника давали макароны с килькой в томате, которая имела вкус металла, после того как пролежала в банке 5 лет...
Зато у генералов и подполов хари в окна их крутых иномарок не пролезали и форму им шили на заказ, т.к. таких размеров не существовало.
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 00:23) #
  • +2
  •  (8)

а в армии каша одна, перловая, в обед суп из перловки с жиром, вечером гречка, потом рисовая, потом рисовый суп, потом опять перловка.... с жиром с 0 процентов мяса....а ты .... неделю на макаронах с мясом и ноешь !!!!!! ппц!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.