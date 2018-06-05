Федор Кудряшов: сказал маме: "Больше никогда не готовь мне макароны по-флотски"

Защитник сборной России и "Рубина" Федор Кудряшов заявил, что достигать успеха в жизни и на футбольном поле ему помогает целеустремленность.– Мои главные качества – это боеспособность и упертость. Умение идти вперед к своей цели, несмотря ни на что. Этому меня еще мой первый тренер Валерий Михайлович учил. Требовал проявлять характер. Везде и всегда.Он также поделился воспоминаниями о путешествии в Иркутск в составе детской футбольной команды.– Один раз пробыли там неделю. Запомнилось, что наш тренер взял с собой большую кастрюлю и каждый день на завтрак, обед и ужин готовил макароны по-флотски. Только их! После этого я вернулся домой и сказал: "Мам, пожалуйста, больше НИКОГДА не готовь мне макароны по-флотски", – сказал 31-летний защитник.