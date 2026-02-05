Матчи Скрыть

"Насьональ" назвал ЦСКА цену на защитника

Уругвайский "Насьональ" готов рассмотреть продажу большей части прав на защитника Хулиана Мильяна.
Фото: Getty Images
Клуб из Монтевидео рассчитывает выручить за 80 процентов трансфера не менее шести миллионов долларов. Как сообщает журналист Родри Васкес, интерес к колумбийскому футболисту проявляет ЦСКА. Московский клуб изучает условия возможной сделки.

Мильян выступает за "Насьональ" с января 2025 года. За это время защитник сыграл 47 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его стоимость оценивается в 2,3 млн евро.

