Клуб из Монтевидео рассчитывает выручить за 80 процентов трансфера не менее шести миллионов долларов. Как сообщает журналист Родри Васкес, интерес к колумбийскому футболисту проявляет ЦСКА. Московский клуб изучает условия возможной сделки.
Мильян выступает за "Насьональ" с января 2025 года. За это время защитник сыграл 47 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его стоимость оценивается в 2,3 млн евро.
"Насьональ" назвал ЦСКА цену на защитника
Уругвайский "Насьональ" готов рассмотреть продажу большей части прав на защитника Хулиана Мильяна.
Фото: Getty Images