Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

Экс-футболист "Спартака" перейдёт в команду, которую тренирует Абаскаль - источник

Полузащитник Хесус Медина в ближайшее время сменит клуб и продолжит карьеру в чемпионате Мексики.
Фото: ФК "Спартак"
Ожидается, что бывший игрок "Спартака" подпишет контракт с "Атлетико Сан-Луисом", который возглавляет экс-наставник красно-белых Гильермо Абаскаль. Об этом сообщает парагвайский журналист Бруно Понт.

По сведениям источника, соглашение с мексиканским клубом будет рассчитано до конца 2026 года. Сделка находится на финальной стадии и не предполагает дополнительных условий.

Медина выступал за "Спартак" с 2023 года. После ухода из московского клуба парагваец провёл часть сезона в "Дамаке".

