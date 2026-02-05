Ожидается, что бывший игрок "Спартака" подпишет контракт с "Атлетико Сан-Луисом", который возглавляет экс-наставник красно-белых Гильермо Абаскаль. Об этом сообщает парагвайский журналист Бруно Понт.
По сведениям источника, соглашение с мексиканским клубом будет рассчитано до конца 2026 года. Сделка находится на финальной стадии и не предполагает дополнительных условий.
Медина выступал за "Спартак" с 2023 года. После ухода из московского клуба парагваец провёл часть сезона в "Дамаке".
Экс-футболист "Спартака" перейдёт в команду, которую тренирует Абаскаль - источник
Полузащитник Хесус Медина в ближайшее время сменит клуб и продолжит карьеру в чемпионате Мексики.
Фото: ФК "Спартак"