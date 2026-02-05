Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

"Лестер" наказан снятием очков в Чемпионшипе

Английский "Лестер" получил серьёзное турнирное наказание в Чемпионшипе.
Фото: Sky Sports
Лигой было принято решение о снятии шести очков с клуба за нарушение финансовых правил.

Нарушения относятся к сезону-2023/24, а официальные обвинения были выдвинуты в мае 2025 года. По итогам разбирательства клубу было назначено очковое наказание.

После санкций "Лестер" опустился на 20-е место в таблице Чемпионшипа и теперь имеет 32 очка. Ситуация осложняет борьбу команды за сохранение места в лиге.

