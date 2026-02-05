"Лестер" наказан снятием очков в Чемпионшипе

Английский "Лестер" получил серьёзное турнирное наказание в Чемпионшипе.

Фото: Sky Sports

Лигой было принято решение о снятии шести очков с клуба за нарушение финансовых правил.



Нарушения относятся к сезону-2023/24, а официальные обвинения были выдвинуты в мае 2025 года. По итогам разбирательства клубу было назначено очковое наказание.



После санкций "Лестер" опустился на 20-е место в таблице Чемпионшипа и теперь имеет 32 очка. Ситуация осложняет борьбу команды за сохранение места в лиге.