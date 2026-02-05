Стала известна позиция Месси по возвращению в "Барселону"

Будущее Лионеля Месси по-прежнему связывают с "Барселоной".

Фото: ФК "Интер Майами"

В ближайшее время футболист не планирует делать шаги для возвращения в клуб. Как сообщает Marca, Месси не собирается поддерживать ни одного из кандидатов на пост президента "Барселоны" на предстоящих выборах, которые состоятся 15 марта. При этом сам футболист не исключает возможности вернуться в клуб в будущем, однако пока не определился, в каком статусе это могло бы произойти.



Ожидается, что аргентинец начнёт рассматривать вариант возвращения в "Барселону" не раньше завершения чемпионата мира 2026 года. В настоящее время он продолжает выступать за "Интер Майами".

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Барселона