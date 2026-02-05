Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

Стала известна позиция Месси по возвращению в "Барселону"

Будущее Лионеля Месси по-прежнему связывают с "Барселоной".
Фото: ФК "Интер Майами"
В ближайшее время футболист не планирует делать шаги для возвращения в клуб. Как сообщает Marca, Месси не собирается поддерживать ни одного из кандидатов на пост президента "Барселоны" на предстоящих выборах, которые состоятся 15 марта. При этом сам футболист не исключает возможности вернуться в клуб в будущем, однако пока не определился, в каком статусе это могло бы произойти.

Ожидается, что аргентинец начнёт рассматривать вариант возвращения в "Барселону" не раньше завершения чемпионата мира 2026 года. В настоящее время он продолжает выступать за "Интер Майами".

