"Ахмат" договорился об аренде полузащитника "Пари НН" - источник

Грозненский клуб договорился с "Пари НН" об аренде футболиста до конца текущего чемпионата.
Как сообщает источник, соглашение предусматривает право выкупа игрока по завершении арендного срока. Ранее Царукян уже принимал участие в зимних сборах "Ахмата".
В текущем сезоне 24-летний полузащитник редко появлялся на поле в составе "Пари НН". Под руководством Алексея Шпилевского он провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.
Полузащитник Валерий Царукян продолжит сезон в "Ахмате".
