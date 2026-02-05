Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за "Аль-Хиляль"

"Аль-Хиляль" уверенно разобрался с "Аль-Охдудом" в выездном матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии, отправив в ворота соперника шесть безответных мячей.
Фото: Getty Images
Главным героем встречи стал Карим Бензема, оформивший хет-трик в своём дебютном матче за команду. Форвард недавно перебрался в "Аль-Хиляль" из "Аль-Иттихада".

Также один из голов забил экс-игрок "Зенита" Малком. Бразилец, кроме забитого мяча, отметился ещё и тремя ассистами.

После этой победы "Аль-Хиляль" набрал 50 очков и продолжает идти на первой строчке в чемпионате.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится