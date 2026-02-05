Главным героем встречи стал Карим Бензема, оформивший хет-трик в своём дебютном матче за команду. Форвард недавно перебрался в "Аль-Хиляль" из "Аль-Иттихада".
Также один из голов забил экс-игрок "Зенита" Малком. Бразилец, кроме забитого мяча, отметился ещё и тремя ассистами.
После этой победы "Аль-Хиляль" набрал 50 очков и продолжает идти на первой строчке в чемпионате.
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за "Аль-Хиляль"
"Аль-Хиляль" уверенно разобрался с "Аль-Охдудом" в выездном матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии, отправив в ворота соперника шесть безответных мячей.
Фото: Getty Images