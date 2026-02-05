Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

Роналду не примет участия в ближайшем матче "Аль-Насра"

Криштиану Роналду пропустит ближайший матч "Аль-Насра" против "Аль-Иттихада", который запланирован на пятницу, 6 февраля.
Фото: ФК "Аль-Наср"
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, отсутствие португальского нападающего не связано ни с состоянием здоровья, ни с физической формой. Также подчёркивается, что у Роналду нет конфликтов внутри команды или разногласий с руководством клуба.

Ранее сообщалось, что Роналду может рассмотреть вариант с уходом из "Аль-Насра" летом, если не получит гарантий изменений в системе управления командой.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится