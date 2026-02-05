Роналду не примет участия в ближайшем матче "Аль-Насра"

Криштиану Роналду пропустит ближайший матч "Аль-Насра" против "Аль-Иттихада", который запланирован на пятницу, 6 февраля.

Фото: ФК "Аль-Наср"

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, отсутствие португальского нападающего не связано ни с состоянием здоровья, ни с физической формой. Также подчёркивается, что у Роналду нет конфликтов внутри команды или разногласий с руководством клуба.



Ранее сообщалось, что Роналду может рассмотреть вариант с уходом из "Аль-Насра" летом, если не получит гарантий изменений в системе управления командой.