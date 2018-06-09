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"Урал" сделал предложение Вагизу Галиулину

Екатеринбургский "Урал" предложил контракт полузащитнику "Тосно" Вагизу Галиулину.

Соглашение будет подписано в ближайшие дни.

30-летний легионер из Узбекистана в прошлом сезоне провел в Премьер-лиге 23 матча и забил 3 гола.

Матч ТВ
Теги: Урал Галиулин
Вчера, 23:55
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 00:54) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Пусть сначала с родителями познакомит.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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