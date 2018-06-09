"Урал" сделал предложение Вагизу Галиулину

Екатеринбургский "Урал" предложил контракт полузащитнику "Тосно" Вагизу Галиулину.Соглашение будет подписано в ближайшие дни.30-летний легионер из Узбекистана в прошлом сезоне провел в Премьер-лиге 23 матча и забил 3 гола.