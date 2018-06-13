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Руководство "Амкара": 18 июня примем решение о целесообразности деятельности клуба

У пермского "Амкара", не получившего лицензию РФС, еще есть шанс заявиться в ПФЛ.

"Причиной отзыва лицензии стало непредставление Клубом финансовых гарантий деятельности в необходимом объёме на спортивный сезон-2018/19. В связи с отзывом лицензии в понедельник, 18-го июня, соберётся правление ООО ФК "Амкар" для анализа ситуации и принятия решения о целесообразности продолжения деятельности клуба. В случае принятия решения о прекращении деятельности вопрос будет вынесен на общее собрание членов организации.

Центр подготовки молодых футболистов "Амкар", в котором тренируются более 700 юных пермяков, продолжит свою деятельность. С Правительством Пермского края достигнута принципиальная договорённость о сохранении Центра. ЦПМФ будет переведён в ведение Краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. Тренеры и воспитанники будут обеспечены всем необходимым для тренировочного процесса за счёт бюджета Пермского края", - говорится в сообщении на официальном сайте "Амкара".
Теги: Амкар
Сегодня, 15:21
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(2)
№3 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 16:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
А почему зрителям было не интересно было смотреть на чаще всего унылую игру команды, это разве не интересно? Тяжело найти спонсоров для автобуса
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Rasmuz (Сегодня, 16:01) #
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  •  (3)

Причины, почему руководство обосралось, теперь никому не интересны.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:42) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Умерла так умерла.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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