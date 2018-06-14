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"Фламенго" интересуется Витиньо

Нападающий ЦСКА Витиньо попал в сферу интересов "Фламенго".

Как сообщает ESPN, бразильский клуб намерен осуществить трансфер футболиста этим летом.

"Фламенго" уже пытался купить бразильского форварда перед его возвращением в Россию в 2016 году, но ЦСКА запросил за игрока 10 млн евро.
Теги: Витиньо
Сегодня, 09:22
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№1 Написал: voron- (Сегодня, 09:36) #
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Витинью во Фломенго, Головина в Ювентус , Берзуцкие и Игнашевич завершат карьеру , Вермблум и Миланов ушли , и кем ЦСКА играть будет ?
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
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