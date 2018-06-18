Евгений Городов признан лучшим игроком "Ахмата" в прошедшем сезоне

Болельщики "Ахмата" выбрали лучшего игрока по итогам минувшего сезона.Им стал голкипер грозненцев Евгений Городов. За него проголосовали более 50% болельщиков.32-летний россиянин провел 20 матчей в премьер-лиге в сезоне, 11 из них на ноль, пропустил 18 мячей.