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Давид Юрченко перешел в "Енисей"

Бывший вратарь "Тосно" Давид Юрченко продолжит карьеру в "Енисее", сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

Для 32-летнего вратаря "Енисей" стал 10-м клубом в карьере.

В минувшем сезоне Давид Юрченко принял участие в 28 матчах РФПЛ за "Тосно" и пропустил 53 гола.
Теги: Юрченко Енисей
Сегодня, 20:17
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(3)
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:42) #
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  •  (2)

бегунок


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 20:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Анжи»
не пойму я руководство Анжи, зачем оставаться в премьер лиге, если м щелкают. всех более-менее игроков Тосно и Амкара разберут, пока они в отпуску находятся. и с тренером поторопились. у Адиева никакого опыта, его разве что только ассистентом использовать. короче, мне видится еще один мучительный сезон. или Кадиев мазохист и нравится истязаться
Регистрация: 12.05.2012 [жалоба]
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