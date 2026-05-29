В "Локомотиве" приняли решение по Сарвели - источник

"Локомотив" не планирует продлевать сотрудничество с Владиславом Сарвели.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает Sport Baza. По информации источника, руководство железнодорожников приняло решение расстаться с нападающим после завершения срока действия его контракта. Текущее соглашение футболиста истекает в июне, после чего он сможет покинуть клуб в статусе свободного агента.

Сообщается, что интерес к 28-летнему форварду проявляют "Пари НН" и "Сочи". Сам Сарвели хотел бы остаться в Премьер-лиге, но на данный момент предложений от клубов элитного дивизиона, по данным источника, не поступало.

Футболист выступал за "Локомотив" с 2023 года. За это время он провёл 65 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал девять голевых передач.

