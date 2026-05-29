Агент рассказал, что ждёт Нино в "Зените"

- Шанс остаться в "Зените" тоже есть. Здесь просто команде и игроку надо найти консенсус, а с учетом того, что нет еврокубков, финансовый фактор выйдет на первый план, - приводит слова Лепсаи "Спорт день за днём"

Ситуацию вокруг центрального защитника прокомментировал футбольный агент Тимур Лепсая.По словам агента, окончательное решение будет зависеть от того, смогут ли стороны договориться об условиях дальнейшего сотрудничества.Нино пополнил состав петербургского клуба зимой 2024 года. С тех пор бразилец сыграл 83 матча, записав на свой счёт восемь результативных действий. Контракт футболиста действует до середины 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.