Форвард "Спартака" оценил своё выступление в сезоне

Ливай Гарсия оценил своё выступление в дебютном сезоне за "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
Форвард подвёл личные итоги завершившегося футбольного года.

- В прошедшем сезоне я должен был сделать больше. Конечно, я хотел больше забить и сыграть на поле, но теперь у нас есть Кубок России, и это важнее всего сейчас, - цитирует игрока "Советский спорт".

В чемпионате России нападающий принял участие в 25 матчах, записав на свой счёт пять голов и три ассиста на партнёров. В Кубке России футболист отметился четырьмя голевыми действиями в восьми встречах.

Напомним, московский клуб завершил сезон РПЛ на четвёртом месте. При этом красно-белые завоевали Кубок России, обыграв "Краснодар" в решающем матче турнира.

