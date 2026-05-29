Как пишет De Telegraaf, прокуратура Нидерландов добивается конфискации средств, которые, по версии следствия, экс-футболист "Спартака" получил незаконным путём.
Речь идёт о сумме в восемь миллионов евро. Обвинение считает, что эти деньги связаны с организацией контрабанды наркотиков и должны быть взысканы в пользу государства. Сообщается, что соответствующее разбирательство уже стартовало в суде Амстердама.
Напомним, летом прошлого года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды. Ранее амстердамский суд заочно назначил экс-игроку "Спартака" шесть лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, а также полтора года тюрьмы по делу о нападении с ножом на родственника.
Прокуратура потребовала взыскать с Промеса 8 миллионов евро - источник
Проблемы Квинси Промеса с нидерландским правосудием получили новое развитие.
Фото: ФК "Спартак"