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Источник: ФИФА знала о подмене пробы Камболова 18 месяцев назад

ФИФА было известно о предполагаемой подмене положительной допинг-пробы защитника "Рубина" Руслана Камболова ещё в декабре 2016 года, сообщает Daily Mail.

Напомним, ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что допинг-проба Камболова была подменена. В подтверждение своих слов Зеппельт ссылался на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

По информации Daily Mail, ФИФА, узнав об этом инциденте 18 месяцев назад, сначала взялась за расследование, но потом прекратила его, сославшись на недостаточное количество доказательств.

В окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018 вместо Камболова попал защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Тренерский штаб национальной команды объяснил своё решение травмой голени, которая была выявлена у игрока "Рубина", однако канадский юрист Ричард Макларен не видит причин доверять этой информации.

"Вы можете сами сделать вывод, почему он был исключён, но мне всё ясно. Не знаю, почему ФИФА не отреагировала на этот инцидент", – заявил Макларен.

"Чемпионат.сом"
Теги: Камболов
Сегодня, 22:27
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№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
В своём материале журналист предоставляет трибуну людям, которые не имеют отношения к расследованиям, при этом не озвучивая ключевой момент: расследования ФИФА были проведены совместно с ВАДА, и ВАДА согласилось с выводами, к которым пришла ФИФА


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Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: romazab romazab (Сегодня, 22:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сосите фуй дерьмолюдишки


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
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