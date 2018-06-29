A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Уфа" сможет сыграть в Лиге Европы на своем стадионе

Стадион "Нефтяник", на котором выступает "Уфа", получил лицензию наивысшей категории FIFA Quality Pro, информирует официальный сайт клуба.

Таким образом "Уфа" сможет принимать соперников в Лиге Европы на домашнем стадионе.

Первым соперником уфимцев станет победитель пары "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) и "Домжале" (Словения). Свои матчи "Уфа" проведет 26 июля дома и 2 августа в гостях.
Теги: Уфа
Сегодня, 19:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 20:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Призовые за выход в группу сразу отдают. А призовые за места по итогу и телетрансляции по окончанию сезона
Цитата: tiki
Цитата: Egorysche
Цитата: tiki
а вот интересно - Уфе за выход в ЛЕ заплатят? все таки кубок то взял другой клуб и это им премиальные платили же

за выход в еврокубки платят призовые УЕФА, а не РФС) а в УЕФА пофигу кто и что там занял

так и я о чем...то есть Уфа априори получит, но по окончании евросезона.так?)
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Egorysche
Цитата: tiki
а вот интересно - Уфе за выход в ЛЕ заплатят? все таки кубок то взял другой клуб и это им премиальные платили же

за выход в еврокубки платят призовые УЕФА, а не РФС) а в УЕФА пофигу кто и что там занял

так и я о чем...то есть Уфа априори получит, но по окончании евросезона.так?)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: tiki
а вот интересно - Уфе за выход в ЛЕ заплатят? все таки кубок то взял другой клуб и это им премиальные платили же

за выход в еврокубки платят призовые УЕФА, а не РФС) а в УЕФА пофигу кто и что там занял
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
а вот интересно - Уфе за выход в ЛЕ заплатят? все таки кубок то взял другой клуб и это им премиальные платили же


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.