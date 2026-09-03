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Сергеев догнал Соболева и Веретенникова по голам в Кубке России

Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев стал одним из лучших бомбардиров в истории Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"
Форвард сравнялся по количеству голов в турнире с Олегом Веретенниковым и Александром Соболевым.

Рекордный для Сергеева мяч пришёлся на встречу третьего тура группового этапа Пути РПЛ против "Ахмата". На 43-й минуте нападающий открыл счёт и отправил в ворота грозненской команды свой 24-й гол в Кубке России.

Теперь Сергеев, Веретенников и Соболев делят первое место в списке лучших бомбардиров турнира - на счету каждого по 24 мяча.

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