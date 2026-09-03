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Стали известны кандидаты на пост главного тренера "Ростова" - источник

В "Ростове" появилась неопределённость вокруг будущего главного тренера Джонатана Альбы.
Фото: ФК "Ростов"
Как пишет Sport Baza, руководство рассматривает возможных преемников испанского специалиста, хотя решение о его отставке пока не принято. Среди кандидатов источник называет Владимира Федотова, Дмитрия Кириченко и Ролана Гусева.

При этом спортивный директор ростовчан Андрей Рудаков опроверг информацию о поисках нового наставника. Он заявил, что Альба продолжает работать с командой и готовит её к ближайшим встречам.

После шести туров чемпионата России "Ростов" набрал пять очков и занимает 12-е место. В активе команды одна победа, две ничьи и три поражения. Следующий матч РПЛ ростовчане проведут дома против "Факела".

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