Как пишет Sport Baza, руководство рассматривает возможных преемников испанского специалиста, хотя решение о его отставке пока не принято. Среди кандидатов источник называет Владимира Федотова, Дмитрия Кириченко и Ролана Гусева.
При этом спортивный директор ростовчан Андрей Рудаков опроверг информацию о поисках нового наставника. Он заявил, что Альба продолжает работать с командой и готовит её к ближайшим встречам.
После шести туров чемпионата России "Ростов" набрал пять очков и занимает 12-е место. В активе команды одна победа, две ничьи и три поражения. Следующий матч РПЛ ростовчане проведут дома против "Факела".
Стали известны кандидаты на пост главного тренера "Ростова" - источник
В "Ростове" появилась неопределённость вокруг будущего главного тренера Джонатана Альбы.
Фото: ФК "Ростов"