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Слуцкий: с удовольствием рассмотрю предложение сборной Таджикистана

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил, готов ли он возглавить национальную команду Таджикистана.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"
Российский специалист считает, что сборная Таджикистана является качественной командой.

"Я пристально смотрел матч сборной Таджикистана против Китая на прошлом Кубке Азии. Достаточно высоко оцениваю таджикскую национальную команду. Если вдруг будет предложение возглавить сборную Таджикистана, то я с удовольствием рассмотрю", - сказал Слуцкий "Спорт-Экспрессу".

Ранее Леонид Слуцкий возглавлял "Олимпию", "Уралан", "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России, "Халл Сити", "Витесс" и "Рубин". Последним клубом российского специалиста являлся "Шанхай Шэньхуа". В начале августа он покинул пост главного тренера.

Национальная команда Таджикистана располагается на 101-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.

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