Радимов раскритиковал "Динамо" после срыва двух трансферов

- Теоретически может быть какой-то недостаток, и такие случаи известны, когда игрок приезжает и его заворачивают на подписании контракта. Но здесь вопрос: зачем тогда встречать с кокошниками и с караваем, если контракт не подписан? При этом для меня впервые происходит история, когда сразу два игрока одновременно не проходят медобследование. Ситуация комичная, и, конечно же, не красит "Динамо" в этом плане, - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".
В среду "Динамо" официально сообщило об отказе от обоих трансферов, объяснив решение долгосрочными интересами клуба. Ранее "Фламенго" заявил, что Плата не прошёл медицинское обследование. Бразильские СМИ сообщали об аналогичной причине срыва перехода Мартинса.
В нынешнем сезоне 23-летний Мартинс провёл за "Ботафого" 38 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. На счету 25-летнего Платы 99 встреч за "Фламенго", девять мячей и 14 ассистов на партнёров.