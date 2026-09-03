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Орлов - об удалении Дивеева в матче с "Факелом": он неправ, но ещё больше неправ судья

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что ответственность за удаление защитника "Зенита" Игоря Дивеева в матче с "Факелом" лежит не только на самом игроке, но и на арбитре.
Фото: ФК "Зенит"
По его мнению, судье следовало раньше остановить борьбу футболиста с Николаем Гиоргобиани.

- Дивеев неправ. Но ещё больше неправ судья. Когда начал Гиоргобиани… Забрался на торс Игоря Дивеева: кусается, цепляется, мешает ему, хватает, за трусы тянет. Было единоборство. Судья, если ты увидел, что тот прыгнул на Дивеева и держит… - заявил Орлов в эфире "Радио Зенит".

Дивеев получил прямую красную карточку на 85-й минуте. Оставшись в меньшинстве, "Зенит" всё же победил в Воронеже со счётом 1:0 - Александр Соболев реализовал пенальти на 90+3-й минуте. После шести туров петербуржцы набрали 12 очков и занимают третье место в РПЛ.

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