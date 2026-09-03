Пономарёв отреагировал на возможный переход Головина в "Зенит": это себя похоронить

- Смысл ему играть в российском чемпионате? Вернуться в РПЛ - это себя похоронить. Не обидно, что воспитанник и бывший игрок ЦСКА может перейти "Зенит". Уже не то воспитание - сейчас это не позор, как в советские времена. Теперь капиталистический подход: главное - деньги и возможность играть в основном составе, - передаёт слова Пономарёва "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что "Зенит" ведёт переговоры с "Монако" о трансфере Головина и предлагает россиянину контракт на четыре сезона.
Полузащитник покинул ЦСКА летом 2018 года, перейдя в "Монако" за 30 миллионов евро. За французский клуб Головин провёл 270 официальных матчей, забил 40 мячей и отдал 47 результативных передач.