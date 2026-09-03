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Пономарёв отреагировал на возможный переход Головина в "Зенит": это себя похоронить

Владимир Пономарёв негативно отнёсся к возможному возвращению Александра Головина в чемпионат России.
Фото: Getty Images
Экс-футболист ЦСКА не видит проблемы в потенциальном переходе воспитанника армейцев в "Зенит", однако считает, что самому полузащитнику лучше продолжить карьеру за границей.

- Смысл ему играть в российском чемпионате? Вернуться в РПЛ - это себя похоронить. Не обидно, что воспитанник и бывший игрок ЦСКА может перейти "Зенит". Уже не то воспитание - сейчас это не позор, как в советские времена. Теперь капиталистический подход: главное - деньги и возможность играть в основном составе, - передаёт слова Пономарёва "Советский спорт".

Ранее сообщалось, что "Зенит" ведёт переговоры с "Монако" о трансфере Головина и предлагает россиянину контракт на четыре сезона.

Полузащитник покинул ЦСКА летом 2018 года, перейдя в "Монако" за 30 миллионов евро. За французский клуб Головин провёл 270 официальных матчей, забил 40 мячей и отдал 47 результативных передач.

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