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Тульский "Арсенал" победил во втором контрольном матче на сборах в Австрии

"Арсенал" из Тулы провел второй контрольный матч на сборах в Австрии. Тульскому клубу противостоял австрийский "Вергль", который был обыгран со счетом 3:0.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

"Вергль" (Австрия) - "Арсенал" (Россия) - 0:3 (0:1)

Голы: Горбатенко, 15 - с пенальти (0:1). Кангва, 67 (0:2). Горбатенко, 88 (0:3).

"Арсенал": Шамов (Березин, 46), Хагуш, Денисов, Лелюхин (Беляев, 46), Сокол (Альварес, 46), Горбатенко, Леонтьев (Берхамов, 46), Коробов (Александров, 46), Ивакин (Чаушич, 46), Аджоев (Кангва, 46), Изотов (Лесовой, 46).
Теги: Арсенал Тула
Вчера, 22:38
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