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Тульский "Арсенал" победил во втором контрольном матче на сборах в Австрии
"Арсенал" из Тулы провел второй контрольный матч на сборах в Австрии. Тульскому клубу противостоял австрийский "Вергль", который был обыгран со счетом 3:0.
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
"Вергль" (Австрия) - "Арсенал" (Россия) - 0:3 (0:1)
Голы: Горбатенко, 15 - с пенальти (0:1). Кангва, 67 (0:2). Горбатенко, 88 (0:3).
"Арсенал": Шамов (Березин, 46), Хагуш, Денисов, Лелюхин (Беляев, 46), Сокол (Альварес, 46), Горбатенко, Леонтьев (Берхамов, 46), Коробов (Александров, 46), Ивакин (Чаушич, 46), Аджоев (Кангва, 46), Изотов (Лесовой, 46).
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
"Вергль" (Австрия) - "Арсенал" (Россия) - 0:3 (0:1)
Голы: Горбатенко, 15 - с пенальти (0:1). Кангва, 67 (0:2). Горбатенко, 88 (0:3).
"Арсенал": Шамов (Березин, 46), Хагуш, Денисов, Лелюхин (Беляев, 46), Сокол (Альварес, 46), Горбатенко, Леонтьев (Берхамов, 46), Коробов (Александров, 46), Ивакин (Чаушич, 46), Аджоев (Кангва, 46), Изотов (Лесовой, 46).
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