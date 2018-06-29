Тульский "Арсенал" победил во втором контрольном матче на сборах в Австрии

"Арсенал" из Тулы провел второй контрольный матч на сборах в Австрии. Тульскому клубу противостоял австрийский "Вергль", который был обыгран со счетом 3:0.ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧГорбатенко, 15 - с пенальти (0:1). Кангва, 67 (0:2). Горбатенко, 88 (0:3).Шамов (Березин, 46), Хагуш, Денисов, Лелюхин (Беляев, 46), Сокол (Альварес, 46), Горбатенко, Леонтьев (Берхамов, 46), Коробов (Александров, 46), Ивакин (Чаушич, 46), Аджоев (Кангва, 46), Изотов (Лесовой, 46).