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"Анжи" расстался с Павлом Яковлевым
Нападающий Павел Яковлев покинул "Анжи".
Махачкалинский клуб поблагодарил футболиста за время, проведенное в составе команды.
"Мы от всей души благодарим Павла за добросовестное сотрудничество и желаем ему успехов в жизни и на футбольных полях!" - говорится в обращении пресс-службы.
Яковлев перешел в "Анжи" в августе 2016 года и за два сезона в Махачкале провел 36 матчей, отличившись тремя забитыми мячами.
Махачкалинский клуб поблагодарил футболиста за время, проведенное в составе команды.
"Мы от всей души благодарим Павла за добросовестное сотрудничество и желаем ему успехов в жизни и на футбольных полях!" - говорится в обращении пресс-службы.
Яковлев перешел в "Анжи" в августе 2016 года и за два сезона в Махачкале провел 36 матчей, отличившись тремя забитыми мячами.
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