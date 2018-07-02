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"Анжи" расстался с Павлом Яковлевым

Нападающий Павел Яковлев покинул "Анжи".

Махачкалинский клуб поблагодарил футболиста за время, проведенное в составе команды.

"Мы от всей души благодарим Павла за добросовестное сотрудничество и желаем ему успехов в жизни и на футбольных полях!" - говорится в обращении пресс-службы.

Яковлев перешел в "Анжи" в августе 2016 года и за два сезона в Махачкале провел 36 матчей, отличившись тремя забитыми мячами.
Теги: Анжи Яковлев
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