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"Зенит" объявил назначении Погорелова на пост руководителя аппарата президента
"Зенит" объявил об уходе из клуба советника председателя правления Максима Митрофанова, а также о назначении Максима Погорелова на пост руководителя аппарата президента сине-бело-голубых.
"После 11 лет работы "Зенит" покидает советник председателя правления Максим Митрофанов. С 2007-го по 2017-й он занимал пост генерального директора клуба. Под его руководством петербуржцы завоевали 12 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, а также четыре чемпионских титула. "Зенит" благодарит Максима Львовича за работу и желает удачи и успехов во всех начинаниях!
Новым руководителем аппарата президента сине-бело-голубых назначен Максим Погорелов. Ранее Максим Александрович работал в Российском футбольном союзе, на телеканале "100 ТВ", в PWC и других организациях. Помимо управления аппаратом президента клуба, в его обязанности также будет входить курирование работы "Газпром"-Академии", — говорится в сообщении "Зенита".
ФК "Зенит"
"После 11 лет работы "Зенит" покидает советник председателя правления Максим Митрофанов. С 2007-го по 2017-й он занимал пост генерального директора клуба. Под его руководством петербуржцы завоевали 12 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, а также четыре чемпионских титула. "Зенит" благодарит Максима Львовича за работу и желает удачи и успехов во всех начинаниях!
Новым руководителем аппарата президента сине-бело-голубых назначен Максим Погорелов. Ранее Максим Александрович работал в Российском футбольном союзе, на телеканале "100 ТВ", в PWC и других организациях. Помимо управления аппаратом президента клуба, в его обязанности также будет входить курирование работы "Газпром"-Академии", — говорится в сообщении "Зенита".
ФК "Зенит"
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