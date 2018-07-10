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Игнашевич - 5-й по пробегу на ЧМ-2018, первые четыре места также заняли игроки сборной России (23)
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Новый тренер "Эвертона" Марку Силва обсудит с руководством трансфер Промеса за 30 млн фунтов (15)
Новый тренер "Эвертона" Марку Силва обсудит с руководством трансфер Промеса за 30 млн фунтов (15)
Арсен Хубулов продолжит карьеру в Турции
Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов продолжит карьеру в турецком "Эрзурумспоре".
"Мы от души благодарим Арсена за время, проведённое в команде, и желаем здоровья, благополучия и новых побед на футбольных полях!" — говорится в сообщении пресс-службы "Анжи".
ФК "Анжи"
"Мы от души благодарим Арсена за время, проведённое в команде, и желаем здоровья, благополучия и новых побед на футбольных полях!" — говорится в сообщении пресс-службы "Анжи".
ФК "Анжи"
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