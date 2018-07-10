Арсен Хубулов продолжит карьеру в Турции

Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов продолжит карьеру в турецком "Эрзурумспоре"."Мы от души благодарим Арсена за время, проведённое в команде, и желаем здоровья, благополучия и новых побед на футбольных полях!" — говорится в сообщении пресс-службы "Анжи".