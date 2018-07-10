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Арсен Хубулов продолжит карьеру в Турции

Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов продолжит карьеру в турецком "Эрзурумспоре".

"Мы от души благодарим Арсена за время, проведённое в команде, и желаем здоровья, благополучия и новых побед на футбольных полях!" — говорится в сообщении пресс-службы "Анжи".

ФК "Анжи"
Теги: Анжи Хубулов
Сегодня, 20:26
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№1 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 20:52) #
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Болеет за:
«Анжи»
по ходу Анжи не боится остаться без болельщиков, как и без футболистов.
Клуб поступает очень опрометчиво отпуская всех и вся куда попало. Кому они нужны будут с сопляками. Что думают, люди будут переживать и болеть за колхоз.На уй никому они не нужны, если изначально плюют на болельщиков и до сих пор не решили с составом и со стадионом. Кадиев должен был сразу отказаться от популистских движений. лучше бы играли в ФНЛ или в Любительской ФЛ и радоваться победам, чем жить с позором в ПЛ и страдать от каждого поражения, коих будет много в новом сезоне. Всеми этими телодвижениями руководство Анжи плюет в душу болельщиков. Лучше переименуйте клуб в ОСМАН и балдейте своими мазохистскими наклонностями, но имя Анжи, любимое нами не марайте.
только дурак может повестись на всякие лозунги, что народ и команда должны быть вместе во все трудности и т.д. и т. п. Тут руководство Анжи ни капли не думает ни о клубе , ни о нас.
Регистрация: 12.05.2012 [жалоба]
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