— Матчи с "Краснодаром" будут для вас принципиальными?
— О-о, я жду этого, очень жду! Я могу поздравить "Краснодар", потому что они стали чемпионами в прошлом сезоне. Я просто счастлив, - цитирует Рамиреса "СЭ".
Кристиан Рамирес выступал за "Краснодар" с 2017 по 2023 год и провел за южан во всех турнирах 187 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 15 результативными передачами. В летнее трансферное окно защитник перешел в московский "Локомотив" и заключил контракт на два года.
По итогам прошлого сезона южане впервые в истории стали чемпионами России. После 4 сыгранных туров "железнодорожники" лидируют в таблице чемпионата России с 12 набранными очками, "быки" располагаются на 2 строчке с 9 баллами.
Рамирес рассказал, будет ли принципиальным для него матч с "Краснодаром"
Защитник "Локомотива" Кристиан Рамирес рассказал об ожиданиях от матча с "Краснодаром".
