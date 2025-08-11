«Зенит» уже третий год играет не так мощно, как это было при Кузяеве, Малкоме, Клаудиньо. Новые иностранцы «Зенита» вроде неплохие, но никак не вписываются в игру. С моей точки зрения, легионеры «Зенита» не полностью выкладываются на поле. Может, это зависит от физической готовности или других моментов. В результате мы видим очень медленный футбол, где игроки катают мяч от одного к другому без врываний и обострений. Так невозможно выигрывать», — заявил Кобелев Metaratings.
В 4-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» на выезде уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. После 4 сыгранных туров петербуржцы с 5 набранными очками располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. В 5 туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с московским «Спартаком», который набрал 4 балла в 4 стартовых турах.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата России. До этого команда Сергея Семака становилась чемпионом страны шесть лет кряду.
Кобелев: новые легионеры "Зенита" не полностью выкладываются на поле. Так невозможно выигрывать
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев раскритиковал иностранных игроков петербургского клуба за недостаточную отдачу и медленный темп футбола.
Фото: ФК "Зенит"