Захарян восстановился и готов к старту сезона в Ла Лиге

«У Арсена все хорошо. Он ездил в Англию. С «Борнмутом» не сыграл, но готовится к игре 16 августа против «Валенсии», когда «Реал Сосьедад» будет стартовать в ла лиге», — заявил Голубин «СЭ».
Летом прошлого года Арсен Захарян получил повреждение и не выходил на поле до февраля текущего года, а весной получил рецидив и восстанавливался до конца сезона-2024/2025. Всего в прошлом сезоне россиянин вышел на поле в 4 встречах и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Товарищеская встреча с «Борнмутом» завершилась вничью — 1:1, а Захарян просидел на скамейке запасных весь матч.
Первый тур чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет против «Валенсии» в субботу, 16 августа, в 22:30 по московскому времени.
Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин сообщил, что футболист в полном порядке и готовится к первому туру чемпионата Испании против «Валенсии».
Фото: ФК "Реал Сосьедад"