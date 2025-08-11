Кристиан Рамирес: Россия — все, что у меня есть, когда я уезжал, это было не мое решение

«Почему я решил вернуться в Россию? Когда я уезжал, это было не мое решение. Тогда было тяжелое время: моя жена была беременна и хотела родить ребенка в Европе. Когда у тебя есть семья, это тяжелее.
Я не хотел уезжать из России, но за эти два года всегда скучал по этой стране. Очень рад, что получил предложение от «Локомотива» и вернулся. Играть семь лет здесь — многое значит. Россия — все, что у меня есть. Россия открыта для меня, чувствую себя здесь, как в семье. У меня здесь родилось два ребенка, и, конечно, чувствую Россию и моей страной тоже», — заявил Рамирес Sport24.
Кристиан Рамирес выступал за «Краснодар» с 2017 по 2023 год и провел за южан во всех турнирах 187 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 15 результативными передачами. В летнее трансферное окно защитник перешел в московский «Локомотив» и заключил контракт на два года.
Кристина уже успел провести 2 матча в Российской Премьер-Лиге за «железнодорожников».
Фото: ФК "Локомотив"