ЦСКА в ближайшее время продлит контракт с несколькими игроками

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что клуб планирует продлить контракты с несколькими футболистами.
Фото: ПФК ЦСКА
"На данный момент мы ведем переговоры с Мойзесом. Думаю, что в ближайшее время ЦСКА объявит о продлении контрактов сразу с несколькими лидерами команды", - цитирует Брейдо "СЭ".

После 4 сыгранных туров ЦСКА располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.

Защитник Мойзес выступает за ЦСКА с 2023 года - контракт бразильца с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Всего футболист вышел на поле в составе московского клуба в 113 встречах и записал на свой счет 5 забитых мячей и 8 голевых передач.

