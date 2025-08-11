Черчесов — после победы над "Зенитом": "Ахмат" ещё ничего не сделал, чтобы кайфовать

«Насколько кайфую от возвращения в РПЛ? Абсолютно никаких эмоций. Я же из профессии не уходил. Я вернулся в клуб, где уже работал, где мне всё прекрасно знакомо. Мне не нужно было времени на адаптацию. А что касается слова «кайфуете», то мы пока ещё ничего не сделали, чтобы кайфовать», — заявил Черчесов «Чемпионату».
Напомним, Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» за несколько дней до матча с «Зенитом». Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 1:0. Под руководством специалиста «Ахмату» удалось прервать серию из трех поражений и набрать первые три очка в текущем сезоне. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Следующий матч Ахмат проведет в рамках Кубка России против «Оренбурга» 13 августа.