Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Спартак КостромаНе начат
КАМАЗ
20:00
ФакелНе начат

Черчесов — после победы над "Зенитом": "Ахмат" ещё ничего не сделал, чтобы кайфовать

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
«Насколько кайфую от возвращения в РПЛ? Абсолютно никаких эмоций. Я же из профессии не уходил. Я вернулся в клуб, где уже работал, где мне всё прекрасно знакомо. Мне не нужно было времени на адаптацию. А что касается слова «кайфуете», то мы пока ещё ничего не сделали, чтобы кайфовать», — заявил Черчесов «Чемпионату».

Напомним, Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» за несколько дней до матча с «Зенитом». Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 1:0. Под руководством специалиста «Ахмату» удалось прервать серию из трех поражений и набрать первые три очка в текущем сезоне. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч Ахмат проведет в рамках Кубка России против «Оренбурга» 13 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится