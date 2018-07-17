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Сальваторе Боккетти: рады, что Жиго присоединился к "Спартаку"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал переход в клуб Самюэля Жиго.

"Сегодня чувствовал себя хорошо, самое важное, нужно набрать форму.

Как играется с новичком нашей команды Жиго? Хорошо, мы всегда рады хорошим игрокам, говорим им добро пожаловать. Здорово, что он присоединился к нам", - цитирует Боккетти официальный сайт клуба.
Теги: Боккетти Жиго Спартак
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