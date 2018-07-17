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ЦСКА пока не ответил "Монако" на предложение по Головину

По состоянию на вечер вторника "Монако" еще не получил ответ из ЦСКА на предложение по приобретению полузащитника армейцев Александра Головина.

При этом команда с Лазурного берега пока не отказалась от идеи покупки хавбека сборной России.

Напомним, что в понедельник вице-президент клуба Вадим Васильев сообщил нашему изданию, что "Монако" готов заключить с Головиным пятилетний контракт, а сумму компенсации красно-синим охарактеризовал как "очень достойную".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин ЦСКА Монако
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