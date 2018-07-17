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Евгений Гинер: если будут предложения, можем отпустить Фернандеса
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал выступление защитника сборной России Марио Фернандеса на ЧМ-2018.
"Чемпионат мира закончился два дня назад. Все клубы только-только начинают свою работу. А про Марио я всегда говорил, что он – великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Он вошел в символическую сборную турнира, это огромный результат. Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему еще можно расти, но уверен, что это возможно.
Марио сам просился играть за Россию, имея при этом приглашение из сборной Бразилии. Фернандес любит Россию. Мне кажется, что когда он закончит карьеру, то останется жить здесь. Он не из тех, кто уедет заграницу и больше никогда не приедет в сборную. Его официально и неофициально можно назвать россиянином", - цитирует Гинера Sport24.
"Чемпионат мира закончился два дня назад. Все клубы только-только начинают свою работу. А про Марио я всегда говорил, что он – великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Он вошел в символическую сборную турнира, это огромный результат. Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему еще можно расти, но уверен, что это возможно.
Марио сам просился играть за Россию, имея при этом приглашение из сборной Бразилии. Фернандес любит Россию. Мне кажется, что когда он закончит карьеру, то останется жить здесь. Он не из тех, кто уедет заграницу и больше никогда не приедет в сборную. Его официально и неофициально можно назвать россиянином", - цитирует Гинера Sport24.
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