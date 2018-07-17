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Сергей Кирьяков: Рабинер - хам, он сам на меня бросался и оскорблял

Бывший главный тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков объяснил свой конфликт с журналистом Игорем Рабинером после телеэфира.

Ранее сообщалось, что Кирьяков ударил Рабинера в лицо после выхода из студии.

"Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на "Матч ТВ". Не хочу говорить, то что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.

А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие", - цитирует Кирьякова Sport24.
Теги: Кирьяков Рабинер
Вчера, 23:13
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(4)
№4 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хамло...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Вчера, 23:32) #
  • -1
  •  (1)

Погодите.. Так махач был? Или друг-друга за жир похватали сальными ручонками изрядно матерясь и поскальзываясь в собственном дерьме?
Нахер такие новости.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А вот и не подеретесь больше.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:24) #
  • -1
  •  (3)

Оба такие rage
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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