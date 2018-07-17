Сергей Кирьяков: Рабинер - хам, он сам на меня бросался и оскорблял

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:16
Василий Уткин: в фото Рабинера трогательно все: и выражение лица, и логотип издания, и даже то, что Кирьяков левша (5)
Василий Уткин: в фото Рабинера трогательно все: и выражение лица, и логотип издания, и даже то, что Кирьяков левша (5)
Вчера, 23:00
Игорь Рабинер - о Кирьякове: в полицию заявлять не буду. Не хочу тратить время на дебила (8)
Игорь Рабинер - о Кирьякове: в полицию заявлять не буду. Не хочу тратить время на дебила (8)
Вчера, 22:45
Алиссон близок к переходу в "Ливерпуль" (1)
Алиссон близок к переходу в "Ливерпуль" (1)
Вчера, 22:26
Возвращение лучшей лиги мира. Обзор 1-го тура ФНЛ (2)
Возвращение лучшей лиги мира. Обзор 1-го тура ФНЛ (2)
Вчера, 22:23
Андрей Канчельскис: если Головин уезжает в Лондон, может без проблем обращаться ко мне - помогу с поисками квартиры, безвозмездно (2)
Андрей Канчельскис: если Головин уезжает в Лондон, может без проблем обращаться ко мне - помогу с поисками квартиры, безвозмездно (2)
Вчера, 21:21
"Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова" (6)
"Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова" (6)
Вчера, 21:10
"Спартак-2" обыграл "Сочи" в первом туре ФНЛ (3)
"Спартак-2" обыграл "Сочи" в первом туре ФНЛ (3)
Вчера, 20:41
Станислав Черчесов побывал в расположении "Дженоа" (1)
Станислав Черчесов побывал в расположении "Дженоа" (1)
Вчера, 20:24
"Авангард" проиграл "Шиннику"
"Авангард" проиграл "Шиннику"
Вчера, 20:02
Агент: через неделю определимся с новым клубом Яя Туре (3)
Агент: через неделю определимся с новым клубом Яя Туре (3)
Вчера, 19:45
"Зенит" вырвал победу над "Дженоа" (17)
"Зенит" вырвал победу над "Дженоа" (17)
Вчера, 19:33
На матче ФНЛ в Саранске присутствует 28 тысяч зрителей (12)
На матче ФНЛ в Саранске присутствует 28 тысяч зрителей (12)
Вчера, 19:25
Сергей Силкин: Юсупову надо переходить в "Локомотив" или "Краснодар", "Витесс" - не самый лучший клуб
Сергей Силкин: Юсупову надо переходить в "Локомотив" или "Краснодар", "Витесс" - не самый лучший клуб
Вчера, 19:20
Игорь Гамула: самих французов не раздражает большое количество темнокожих в сборной (8)
Игорь Гамула: самих французов не раздражает большое количество темнокожих в сборной (8)
Вчера, 19:14
Валерий Газзаев: законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018 (2)
Валерий Газзаев: законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018 (2)
Вчера, 19:02
"Зенит-2" уступил "Тамбову", "Тюмень" разгромила "Балтику" (5)
"Зенит-2" уступил "Тамбову", "Тюмень" разгромила "Балтику" (5)
Вчера, 18:14
Сергей Игнашевич назвал Суареса лучшим нападающим мира (1)
Сергей Игнашевич назвал Суареса лучшим нападающим мира (1)
Вчера, 18:02
Евгений Гинер: чтобы не угробить Головина, мы должны отпустить его в европейский клуб (25)
Евгений Гинер: чтобы не угробить Головина, мы должны отпустить его в европейский клуб (25)
Вчера, 17:30
Голодец предложила отменить премии футболистам сборной России за выступление на ЧМ-2018 (7)
Голодец предложила отменить премии футболистам сборной России за выступление на ЧМ-2018 (7)
Вчера, 17:17
Стал известен состав "Зенита" на игру с "Дженоа" (6)
Стал известен состав "Зенита" на игру с "Дженоа" (6)
Вчера, 17:07
"Томь" одержала победу над "Факелом" (1)
"Томь" одержала победу над "Факелом" (1)
Вчера, 16:51
Дмитрий Полоз прибыл в "Рубин" и провел первую тренировку (4)
Дмитрий Полоз прибыл в "Рубин" и провел первую тренировку (4)
Вчера, 16:30
Сергей Передня: голы Базелюка? Это его работа
Сергей Передня: голы Базелюка? Это его работа
Вчера, 16:23
ЦСКА проведёт контрольный матч с "Енисеем" 21 июля
ЦСКА проведёт контрольный матч с "Енисеем" 21 июля
Вчера, 16:04
Молодежный состав "Химок" станет профессиональной командой (1)
Молодежный состав "Химок" станет профессиональной командой (1)
Вчера, 15:22
Валерий Непомнящий: по качеству игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и чемпионата Европы (7)
Валерий Непомнящий: по качеству игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и чемпионата Европы (7)
Вчера, 15:14
Антуан Гризманн: горжусь что отказал "Барселоне" - "Атлетико" навсегда в моем сердце (5)
Антуан Гризманн: горжусь что отказал "Барселоне" - "Атлетико" навсегда в моем сердце (5)
Вчера, 14:54
"Витесс" Слуцкого разгромно обыграл "Локомотив" (18)
"Витесс" Слуцкого разгромно обыграл "Локомотив" (18)
Вчера, 14:31
Calciomercato: Головин отклонил предложение "Монако", переговоры с "Челси" близки к завершению (18)
Calciomercato: Головин отклонил предложение "Монако", переговоры с "Челси" близки к завершению (18)
Вчера, 14:21
Арсен Венгер: я жалею, что проработал 22 года в одном клубе (2)
Арсен Венгер: я жалею, что проработал 22 года в одном клубе (2)
Вчера, 13:46
Нападающий "Локомотива" продолжит карьеру в "Химках" (2)
Нападающий "Локомотива" продолжит карьеру в "Химках" (2)
Вчера, 13:16
Президент "Урала": я против VAR - при его использовании мы бы никогда не увидели "Руку Бога" (12)
Президент "Урала": я против VAR - при его использовании мы бы никогда не увидели "Руку Бога" (12)
Сергей Кирьяков: Рабинер - хам, он сам на меня бросался и оскорблял
Бывший главный тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков объяснил свой конфликт с журналистом Игорем Рабинером после телеэфира.
Ранее сообщалось, что Кирьяков ударил Рабинера в лицо после выхода из студии.
"Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на "Матч ТВ". Не хочу говорить, то что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.
А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие", - цитирует Кирьякова Sport24.
Ранее сообщалось, что Кирьяков ударил Рабинера в лицо после выхода из студии.
"Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Произошло это перед моим выходом в эфир на "Матч ТВ". Не хочу говорить, то что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал.
А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие", - цитирует Кирьякова Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.