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Гончаренко: я благодарен руководству за доверие, новый сезон для меня огромный вызов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что ощущает доверие со стороны руководства клуба. Сегодня 41-летний специалист продлил контракт с армейцами до 2020 года.

"Для тренера очень важно, чтобы было доверие со стороны руководства. Я ощущаю доверие со стороны Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича, это всегда очень помогает в работе, позволяет принимать решения при полной поддержке.

Сейчас мы строим новую команду, приходят новые игроки. Это всегда интересно для тренера. Плюс наши болельщики, та атмосфера, которая царит на домашнем стадионе, способствуют тому, чтобы работа приносила удовольствие. Текущая ситуация – огромный вызов, но это по-своему интересно и захватывающе", - цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. Под его руководством команда два раза подряд заняла второе место в чемпионате России и дошла до 1/4 финала Лиги Европы.
Теги: ЦСКА Гончаренко Гинер
Сегодня, 15:42
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(1)
№2 Написал: Хоббит (Сегодня, 16:54) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да понятно, обычное "папа ничего не сказал".
Тебе б туда прийти лет 10 назад, вместо Пельменя, глядишь и вышел бы толк, а тут тебе команду из осколков надо собрать, причем просраного не тобой.
Плюс наши болельщики, та атмосфера, которая царит на домашнем стадионе

smile Понятно, что сказать это он был обязан, но ведь доходит до того. что даже комментаторы Матч-Тв в эфире охреневают с пустого котлована.
И вновь - просрано не Гончаренкой, а "хватитссать-пораиграть" и Гнидером. Дай бог и кони на котлован вернутся, коль Гончар так же продолжит - уже на футбол похоже, а не на вечные товарняки. Хотя врядли, пока не посадят Гнидера и не разгонят бабаевское его стадо - радикально в клубе перемен не будет


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Сегодня 41-летний специалист продлил контракт с армейцами до 2020 года.
Добрая весть! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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