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Владимир Пономарев: работа в ЦСКА - хороший трамплин для Гончаренко

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал продление контракта с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

"Это очень хорошо. Я на самом деле рад. Команда была в тяжелом положении, а он показал свой уровень и сделал игру ЦСКА более четкой и спланированной. При нем раскрылись многие молодые футболисты. А второе место по итогам минувшего сезона — очень хороший результат. Будем надеяться, что в следующем сезоне будем ещё выше. Лучший ли Гончаренко тренер в российском чемпионате? Я думаю, да. У него есть отличные шансы возглавить европейскую команду в будущем. Работа в ЦСКА — очень хороший трамплин для этого. Займет с командой даже второе место и выведет её в Лигу Чемпионов, и его шансы переехать в европейский чемпионат сразу же повысятся", - цитирует Пономарева Sport24.
Теги: Пономарев Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 16:05
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 17:26) #
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Хороший трамплин он себе сам сделал, своими руками в БАТЭ.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:08) #
  • -1
  •  (1)

Как-то некрасиво прозвучало... Разве российскому чемпионату хорошие тренера не нужны,а сам турнир лишь трамплин,чтобы свалить?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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