Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:54
Юрий Газинский: во время полуфинала Хорватия – Англия мучила мысль, что на их месте должны были быть мы (4)
Юрий Газинский: во время полуфинала Хорватия – Англия мучила мысль, что на их месте должны были быть мы (4)
14:53
Роналду: у меня никогда не было никакого противостояния с Месси, это все придумали журналисты (1)
Роналду: у меня никогда не было никакого противостояния с Месси, это все придумали журналисты (1)
12:46
Дочерняя компания "Газпрома" заключит с "Зенитом" рекламный контракт почти на 60 млн евро (28)
Дочерняя компания "Газпрома" заключит с "Зенитом" рекламный контракт почти на 60 млн евро (28)
12:35
Сын Газзаева покинул пост тренера футбольного клуба "Урожай" спустя три недели после назначения (14)
Сын Газзаева покинул пост тренера футбольного клуба "Урожай" спустя три недели после назначения (14)
09:51
Апелляция "Зенита" отклонена - первый матч в еврокубках клуб проведет при пустых трибунах (17)
Апелляция "Зенита" отклонена - первый матч в еврокубках клуб проведет при пустых трибунах (17)
Вчера, 23:43
Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой (1)
Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой (1)
Вчера, 23:19
Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля" (1)
Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля" (1)
Вчера, 22:53
Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info (8)
Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info (8)
Владимир Пономарев: работа в ЦСКА - хороший трамплин для Гончаренко
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал продление контракта с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.
"Это очень хорошо. Я на самом деле рад. Команда была в тяжелом положении, а он показал свой уровень и сделал игру ЦСКА более четкой и спланированной. При нем раскрылись многие молодые футболисты. А второе место по итогам минувшего сезона — очень хороший результат. Будем надеяться, что в следующем сезоне будем ещё выше. Лучший ли Гончаренко тренер в российском чемпионате? Я думаю, да. У него есть отличные шансы возглавить европейскую команду в будущем. Работа в ЦСКА — очень хороший трамплин для этого. Займет с командой даже второе место и выведет её в Лигу Чемпионов, и его шансы переехать в европейский чемпионат сразу же повысятся", - цитирует Пономарева Sport24.
"Это очень хорошо. Я на самом деле рад. Команда была в тяжелом положении, а он показал свой уровень и сделал игру ЦСКА более четкой и спланированной. При нем раскрылись многие молодые футболисты. А второе место по итогам минувшего сезона — очень хороший результат. Будем надеяться, что в следующем сезоне будем ещё выше. Лучший ли Гончаренко тренер в российском чемпионате? Я думаю, да. У него есть отличные шансы возглавить европейскую команду в будущем. Работа в ЦСКА — очень хороший трамплин для этого. Займет с командой даже второе место и выведет её в Лигу Чемпионов, и его шансы переехать в европейский чемпионат сразу же повысятся", - цитирует Пономарева Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.