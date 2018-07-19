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Борис Игнатьев: Гончаренко делает все, чтобы ЦСКА имел свое лицо и игровой почерк
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко делает все возможное для того, чтобы армейская команда имела собственный стиль и игровой почерк.
"ЦСКА продлил контракт с человеком, который выстраивает игру, делает все возможное, чтобы команда было со своим лицом, со своим почерком. Гончаренко подтверждает свое назначение. Действительно хорошее впечатление оставляет своей работой этот разумный человек, его отличает хорошее отношение к публике, к футболистам. Конечно, у ЦСКА нет самых больших финансовых возможностей, но все делается для того, чтобы клуб держался на плаву, они в который раз будут играть в Лиге чемпионов. Хорошую работу проводит вообще весь коллектив ЦСКА, не только тренер, но и группа менеджеров во главе с Евгением Гинером и Романом Бабаевым. Мне кажется, что их нельзя отделять друг от друга. У ЦСКА большие финансовые проблемы, но люди решают те задачи, которые перед ними стоят. Мне нравится Гончаренко как специалист, очень добротный тренер, желаю ему успехов", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
"ЦСКА продлил контракт с человеком, который выстраивает игру, делает все возможное, чтобы команда было со своим лицом, со своим почерком. Гончаренко подтверждает свое назначение. Действительно хорошее впечатление оставляет своей работой этот разумный человек, его отличает хорошее отношение к публике, к футболистам. Конечно, у ЦСКА нет самых больших финансовых возможностей, но все делается для того, чтобы клуб держался на плаву, они в который раз будут играть в Лиге чемпионов. Хорошую работу проводит вообще весь коллектив ЦСКА, не только тренер, но и группа менеджеров во главе с Евгением Гинером и Романом Бабаевым. Мне кажется, что их нельзя отделять друг от друга. У ЦСКА большие финансовые проблемы, но люди решают те задачи, которые перед ними стоят. Мне нравится Гончаренко как специалист, очень добротный тренер, желаю ему успехов", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
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