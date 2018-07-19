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Борис Игнатьев: Гончаренко делает все, чтобы ЦСКА имел свое лицо и игровой почерк

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко делает все возможное для того, чтобы армейская команда имела собственный стиль и игровой почерк.

"ЦСКА продлил контракт с человеком, который выстраивает игру, делает все возможное, чтобы команда было со своим лицом, со своим почерком. Гончаренко подтверждает свое назначение. Действительно хорошее впечатление оставляет своей работой этот разумный человек, его отличает хорошее отношение к публике, к футболистам. Конечно, у ЦСКА нет самых больших финансовых возможностей, но все делается для того, чтобы клуб держался на плаву, они в который раз будут играть в Лиге чемпионов. Хорошую работу проводит вообще весь коллектив ЦСКА, не только тренер, но и группа менеджеров во главе с Евгением Гинером и Романом Бабаевым. Мне кажется, что их нельзя отделять друг от друга. У ЦСКА большие финансовые проблемы, но люди решают те задачи, которые перед ними стоят. Мне нравится Гончаренко как специалист, очень добротный тренер, желаю ему успехов", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 16:24
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(1)
№3 Написал: скальп (Сегодня, 17:46) #
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online

Цитата: serega_user
Цитата: скальп
Фирменный автобус made in бульбендия)

Конечно автобусы по 58% в среднем игрового времени мячом владеют, и по 15,4 ударов в среднем за матч по воротам бьют)))

С уралами и СКА?С кем из первой пятерки у вас такое владение?
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:49) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
Фирменный автобус made in бульбендия)

Конечно автобусы по 58% в среднем игрового времени мячом владеют, и по 15,4 ударов в среднем за матч по воротам бьют)))


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Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: скальп (Сегодня, 16:37) #
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online

Фирменный автобус made in бульбендия)
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
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