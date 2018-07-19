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На Суперкубок России реализовано около 25000 билетов
В РФПЛ рассказали о динамике продаж билетов на матч за Суперкубок России, в котором сыграют "Локомотив" и ЦСКА. Игра пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля.
"На данный момент, на Суперкубок России реализовано около 25000 билетов с учетом продаж для болельщиков клубов. Билеты "Локомотиву" и ЦСКА были выданы согласно поданным заявкам. Трибуна С стадиона реализована полностью. В целом наблюдается очень хорошая динамика продаж.
Кроме того, Нижний Новгород подал заявки на билеты для детских школ, которые будут удовлетворены", — сказали в пресс-службе РФПЛ .
Sport24
"На данный момент, на Суперкубок России реализовано около 25000 билетов с учетом продаж для болельщиков клубов. Билеты "Локомотиву" и ЦСКА были выданы согласно поданным заявкам. Трибуна С стадиона реализована полностью. В целом наблюдается очень хорошая динамика продаж.
Кроме того, Нижний Новгород подал заявки на билеты для детских школ, которые будут удовлетворены", — сказали в пресс-службе РФПЛ .
Sport24
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