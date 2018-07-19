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Константин Кучаев сменил номер в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сменил игровой номер с 89-го на 20-й, сообщает твиттер клуба.

Ранее под этим номером за ЦСКА выступали Иржи Ярошик, Дуду, Гильерме, Расмус Эльм и Амир Натхо.
Теги: Кучаев ЦСКА
Сегодня, 20:45
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