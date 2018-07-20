Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:29
Президент "Наполи": Ди Мария и Бензема? Да они уже старше меня! Я покупаю только молодых и перспективных
Президент "Наполи": Ди Мария и Бензема? Да они уже старше меня! Я покупаю только молодых и перспективных
16:08
В сеть выложили фото формы "Спартака" на предстоящий сезон - на гостевую футболку вернули полосу (13)
В сеть выложили фото формы "Спартака" на предстоящий сезон - на гостевую футболку вернули полосу (13)
13:29
"Торпедо": в случае с Ботакой цвет кожи никак не повлиял на наше решении не подписывать игрока (7)
"Торпедо": в случае с Ботакой цвет кожи никак не повлиял на наше решении не подписывать игрока (7)
12:30
Виталий Мутко: покидаю Совет по развитию физической культуры и спорта - у меня теперь другое направление (8)
Виталий Мутко: покидаю Совет по развитию физической культуры и спорта - у меня теперь другое направление (8)
10:51
Игрок миасского "Торпедо" сделал предложение своей девушке сразу после того, как забил гол (видео) (5)
Игрок миасского "Торпедо" сделал предложение своей девушке сразу после того, как забил гол (видео) (5)
10:09
Неймар: я точно останусь в "ПСЖ" (1)
Неймар: я точно останусь в "ПСЖ" (1)
Знай своё место. Абонементные программы клубов премьер-лиги
Мы уже оправились от мундиального праздника благодаря удару Сергея Кирьякова, фанатам "Торпедо" и старту ФНЛ, но мы всё же питаем надежду на повышение интереса к футболу на волне чемпионата мира. Так что в преддверии возвращения большого российского футбола стоит взглянуть на то, как продают абонементы на сезон клубы премьер-лиги.
Печально, но их всего 3. Пока «Мордовия» собирается половину нового стадиона на матч с «Нижним Новгородом», который в следующем туре попробует повторить это достижение, пока «Балтика» разгромно проигрывает в Сибири, пока «Ротор» думает, сможет ли он вообще поиграть на новом стадионе, прежде чем тот уплывёт в Волгу, в Премьер-лиге будет представлена лишь небольшая часть арен чемпионата мира.
«Крылья Советов» (кликнув на название клуба, вы проследуете на страницу его абонементной программы)
Закрепить за собой место на 45-тысячной «Самара Арене» человеку без привилегий, только заинтересовавшемуся футболом, можно будет за 4 тысячи рублей. Для владельцев прошлогодних абонементов на все категории действуют скидки около 10 процентов, как и для студентов и пенсионеров. Инвалидам I и II групп, а также учащимся спортивных школ, предоставляются 50-процентные скидки.
Если не хочется вглядываться на поле с верхнего яруса, можно взять абонемент за 5200 или за 7600 (хотя места примерно одинаковые, да и солнце на «Самара Арене» припекает в основном верхний ярус.
В зону гостеприимства можно попасть за 10-11 тысяч, а вдобавок к этому забронировать парковочное место – за 18.
«Урал»
В Екатеринбурге всё менее запутано, но по-настоящему щедрых скидок я на сайте не увидел: максимум 7,5%. Абонемент за полторы тысячи смотрится привлекательно, но это детский в семейный сектор, а к нему обязательно приобретение взрослого за 6900.
Если вы готовы весь сезон посмотреть из-за ворот рядом с фан-сектором, то будет достаточно 4 тысяч рублей, ещё и на хот-дог может останется. Более интересные места продаются за 7 – да, «Самара Арена» побольше, но выбор там куда более экономичный и широкий. Также, в отличие от «Крыльев», «Урал» не включил в абонементную программу Кубок России – на него нужно будет покупать билеты отдельно.
«Ростов»
Хочется отметить ростовский клуб за интересное нововведение: абонементы этого сезона будут являться дебетовыми картами «Альфа-Банка», обслуживание которых будет бесплатным. Естественно, к этому прилагается программа лояльности клуба.
Приобрести такую карту-билет можно за 2900 – это билеты на верхний ярус. Спуститься ниже стоит уже 5 тысяч. По мере увеличения комфортности идут 6300, 7600 и далее по списку. На сайте есть интерактивная карта, по которой вы можете пощёлкать. Дешевизна самой низкой категории и получение вдобавок дебетовой карты смотрится выгодно на фоне предложений «Крыльев» и «Урала».
[/center]
«Енисей»
На сайте можно найти только билетную программу прошлого сезона в манеже. Конечно, трудно вести речь о каких-то абонементах, если команда будет играть не пойми где.
«Анжи»
Сайт махачкалинского клуба предлагает с 20-процентной скидкой приобрести абонементы на оставшиеся 12 матчей сезона 2017/18. Неужели в клубе ещё празднуют чудесное спасение от вылета?
«Ахмат»
В Грозном тоже не торопятся с абонементной программой. Вполне возможно, что я идиот и просто её не нашёл, но на сайте я не обнаружил места, где она в принципе может быть. Впрочем, в этом плане чеченский клуб отличается не первый год. До первого домашнего матча остаётся чуть больше двух недель.
«Оренбург»
У оренбуржцев абонементная программа есть, но она получилась довольно причудливой. Во-первых, билеты продаются только на матчи 2018 года, потому что далее возможны изменения на стадионе. Во-вторых, для получения абонемента вам обязательно нужно съездить в посёлок Ростоши для оплаты абонемента и сдачи анкеты, а через 1-2 недели – прийти в «Газпромбанк» за картой. В-третьих, заплатить за полсезона удовольствия нужно будет вот столько.
«Арсенал»
Цены на абонементы у «Арсенала» и «Оренбурга» не так уж сильно отличаются, даже банк-партнёр у них один – «Газпром-Банк». Правда, туляки продают абонементы на весь сезон. 1-3 ряды, как я понимаю, аналог ФИФАшной категории с ограниченной видимостью.
«Уфа»
В столице Башкортостана, несмотря на выход в еврокубки, наглеть не стали и выкатили скромненькие цены, которые для владельцев абонементов прошлого сезона падают ещё на 20%. В продаже 4 категории: за 2400, 3600, 6000 и 7200. Лига Европы по понятным причинам не включена, но ради такого события уфимцам стоит раскошелиться отдельно. Цена вопроса – от 200 рублей.
Здесь я выделил клубы, представляющие столицу, а также Казань и Краснодар. Как ни крути, Москва, Петербург и отчасти Казань – это не совсем Россия. Равно как и всё, что окружает и находится внутри стадиона «Краснодара».
«Динамо»
Если не брать во внимание билеты к фанатам за ворота, московский скачок цен сразу виден. «Динамо» строит свой стадион, но абонементы продаёт на «Арену Химки», куда надо будет ещё добраться. Впрочем, динамовцы ожидают переезда по ходу сезона и рекомендуют покупать абонементы сейчас - дальше будет дороже.
«Рубин»
После четырёх посещений «Казань Арены» во время чемпионата мира я меньше стал понимать, почему болельщики не ходят на «Рубин». После изучения абонементной программы понимания стало ещё меньше. Притом для владельцев прошлогодних абонементов на некоторые сектора действуют 30-процентные скидки. К примеру, на нижний ярус по центру поля можно взять абонемент за 2450. Да и без того цены не кажутся неподъёмными. Увы, для привыкших к хорошей работе «Ак Барса» с болельщиками казанцев этого недостаточно.
«Краснодар»
Учитывая отсутствие в «Краснодаре» ярко выраженного фан-сектора, можно бронировать за собой и самые дешёвые места. Цены, конечно, покусывают – краснодарцы не москвичи. Зато у них отличный стадион, ставший модным местом для досуга, и более успешная, чем то же «Динамо», команда, играющая в еврокубках.
«Локомотив»
Чемпион России на фоне более популярных конкурентов смотрится не очень солидно: даже с тремя групповыми матчами Лиги чемпионов можно купить классный абонемент по центру на нижний ярус за 18 тысяч, а на верхний – за 15. Дороже только семейный и VIP. За воротами наверху можно обосноваться и за 5500. В общем, тут не совсем понятно, к кому ближе «Локомотив» со своей лигой чемпионов – к «Динамо» или к ЦСКА?
ЦСКА
Менеджмент «армейского» клуба хвалят за всё, что не связано с болельщиками. Василий Уткин рассказывал, как в прошлом году смог бесплатно пристроить VIP-овский абонемент всего 1 раз за сезон.
«Армейцы» предлагают абонементы трёх типов: только на РПЛ, на РПЛ + 3 групповых матча ЛЧ и вообще на всё. Все матчи с фан-трибуны можно посмотреть за 10 тысяч, но для этого нужно пройти собеседование в фан-клубе. Но можно пойти за другие ворота за те же 10. В угол можно забиться за двадцатку, расположиться ближе к центру можно за тридцатку, ну а усесться у поля – за 37. Напомню, я говорю о пропуске на абсолютно все матчи во всех турнирах. В любом случае, дыхание Москвы чувствуется. Для получения полной картины покликайте по интерактивной карте.
«Зенит»
У «Зенита» стадион побольше, но и болельщиков побольше, так что программа питерцев выглядит чуть доступнее и продуманнее, чем у ЦСКА. Если вас не сильно смущает соседство с «виражом» или фанатами гостей, то легко уложиться в десятку. На второй ярус можно взять неплохие места неподалёку от центра за 17 тысяч, на первый ярус такие места стоят уже 32 тысячи. Но в целом тут всё не дороже, чем у ЦСКА. При этом есть только один вид абонемента – на абсолютно все матчи сразу.
«Спартак»
Найти цены незарегистрированному пользователю было нелегко, но возможно. Пошизить за воротами можно за 7800, сидеть в углу рядом с фанатской трибуной за 11250. В целом цены схожи с зенитовскими: неплохие места можно взять за 20 тысяч, а хорошие – за 30. Другое дело, что «Зенит» и ЦСКА продают абонементы на всё и сразу, а «Спартак» - только на матчи премьер-лиги и кубка России до 1/8 финала. Леониду Федуну остаётся надеяться на свою команду в квалификации ЛЧ и лигочемпионский джек-пот.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Новые стадионы в регионах
Печально, но их всего 3. Пока «Мордовия» собирается половину нового стадиона на матч с «Нижним Новгородом», который в следующем туре попробует повторить это достижение, пока «Балтика» разгромно проигрывает в Сибири, пока «Ротор» думает, сможет ли он вообще поиграть на новом стадионе, прежде чем тот уплывёт в Волгу, в Премьер-лиге будет представлена лишь небольшая часть арен чемпионата мира.
«Крылья Советов» (кликнув на название клуба, вы проследуете на страницу его абонементной программы)
Закрепить за собой место на 45-тысячной «Самара Арене» человеку без привилегий, только заинтересовавшемуся футболом, можно будет за 4 тысячи рублей. Для владельцев прошлогодних абонементов на все категории действуют скидки около 10 процентов, как и для студентов и пенсионеров. Инвалидам I и II групп, а также учащимся спортивных школ, предоставляются 50-процентные скидки.
Если не хочется вглядываться на поле с верхнего яруса, можно взять абонемент за 5200 или за 7600 (хотя места примерно одинаковые, да и солнце на «Самара Арене» припекает в основном верхний ярус.
В зону гостеприимства можно попасть за 10-11 тысяч, а вдобавок к этому забронировать парковочное место – за 18.
«Урал»
В Екатеринбурге всё менее запутано, но по-настоящему щедрых скидок я на сайте не увидел: максимум 7,5%. Абонемент за полторы тысячи смотрится привлекательно, но это детский в семейный сектор, а к нему обязательно приобретение взрослого за 6900.
Если вы готовы весь сезон посмотреть из-за ворот рядом с фан-сектором, то будет достаточно 4 тысяч рублей, ещё и на хот-дог может останется. Более интересные места продаются за 7 – да, «Самара Арена» побольше, но выбор там куда более экономичный и широкий. Также, в отличие от «Крыльев», «Урал» не включил в абонементную программу Кубок России – на него нужно будет покупать билеты отдельно.
«Ростов»
Хочется отметить ростовский клуб за интересное нововведение: абонементы этого сезона будут являться дебетовыми картами «Альфа-Банка», обслуживание которых будет бесплатным. Естественно, к этому прилагается программа лояльности клуба.
Приобрести такую карту-билет можно за 2900 – это билеты на верхний ярус. Спуститься ниже стоит уже 5 тысяч. По мере увеличения комфортности идут 6300, 7600 и далее по списку. На сайте есть интерактивная карта, по которой вы можете пощёлкать. Дешевизна самой низкой категории и получение вдобавок дебетовой карты смотрится выгодно на фоне предложений «Крыльев» и «Урала».
[/center]
Неновые стадионы в регионах
«Енисей»
На сайте можно найти только билетную программу прошлого сезона в манеже. Конечно, трудно вести речь о каких-то абонементах, если команда будет играть не пойми где.
«Анжи»
Сайт махачкалинского клуба предлагает с 20-процентной скидкой приобрести абонементы на оставшиеся 12 матчей сезона 2017/18. Неужели в клубе ещё празднуют чудесное спасение от вылета?
«Ахмат»
В Грозном тоже не торопятся с абонементной программой. Вполне возможно, что я идиот и просто её не нашёл, но на сайте я не обнаружил места, где она в принципе может быть. Впрочем, в этом плане чеченский клуб отличается не первый год. До первого домашнего матча остаётся чуть больше двух недель.
«Оренбург»
У оренбуржцев абонементная программа есть, но она получилась довольно причудливой. Во-первых, билеты продаются только на матчи 2018 года, потому что далее возможны изменения на стадионе. Во-вторых, для получения абонемента вам обязательно нужно съездить в посёлок Ростоши для оплаты абонемента и сдачи анкеты, а через 1-2 недели – прийти в «Газпромбанк» за картой. В-третьих, заплатить за полсезона удовольствия нужно будет вот столько.
«Арсенал»
Цены на абонементы у «Арсенала» и «Оренбурга» не так уж сильно отличаются, даже банк-партнёр у них один – «Газпром-Банк». Правда, туляки продают абонементы на весь сезон. 1-3 ряды, как я понимаю, аналог ФИФАшной категории с ограниченной видимостью.
«Уфа»
В столице Башкортостана, несмотря на выход в еврокубки, наглеть не стали и выкатили скромненькие цены, которые для владельцев абонементов прошлого сезона падают ещё на 20%. В продаже 4 категории: за 2400, 3600, 6000 и 7200. Лига Европы по понятным причинам не включена, но ради такого события уфимцам стоит раскошелиться отдельно. Цена вопроса – от 200 рублей.
Бизнес-класс
Здесь я выделил клубы, представляющие столицу, а также Казань и Краснодар. Как ни крути, Москва, Петербург и отчасти Казань – это не совсем Россия. Равно как и всё, что окружает и находится внутри стадиона «Краснодара».
«Динамо»
Если не брать во внимание билеты к фанатам за ворота, московский скачок цен сразу виден. «Динамо» строит свой стадион, но абонементы продаёт на «Арену Химки», куда надо будет ещё добраться. Впрочем, динамовцы ожидают переезда по ходу сезона и рекомендуют покупать абонементы сейчас - дальше будет дороже.
«Рубин»
После четырёх посещений «Казань Арены» во время чемпионата мира я меньше стал понимать, почему болельщики не ходят на «Рубин». После изучения абонементной программы понимания стало ещё меньше. Притом для владельцев прошлогодних абонементов на некоторые сектора действуют 30-процентные скидки. К примеру, на нижний ярус по центру поля можно взять абонемент за 2450. Да и без того цены не кажутся неподъёмными. Увы, для привыкших к хорошей работе «Ак Барса» с болельщиками казанцев этого недостаточно.
«Краснодар»
Учитывая отсутствие в «Краснодаре» ярко выраженного фан-сектора, можно бронировать за собой и самые дешёвые места. Цены, конечно, покусывают – краснодарцы не москвичи. Зато у них отличный стадион, ставший модным местом для досуга, и более успешная, чем то же «Динамо», команда, играющая в еврокубках.
«Локомотив»
Чемпион России на фоне более популярных конкурентов смотрится не очень солидно: даже с тремя групповыми матчами Лиги чемпионов можно купить классный абонемент по центру на нижний ярус за 18 тысяч, а на верхний – за 15. Дороже только семейный и VIP. За воротами наверху можно обосноваться и за 5500. В общем, тут не совсем понятно, к кому ближе «Локомотив» со своей лигой чемпионов – к «Динамо» или к ЦСКА?
Категория «люкс»
ЦСКА
Менеджмент «армейского» клуба хвалят за всё, что не связано с болельщиками. Василий Уткин рассказывал, как в прошлом году смог бесплатно пристроить VIP-овский абонемент всего 1 раз за сезон.
«Армейцы» предлагают абонементы трёх типов: только на РПЛ, на РПЛ + 3 групповых матча ЛЧ и вообще на всё. Все матчи с фан-трибуны можно посмотреть за 10 тысяч, но для этого нужно пройти собеседование в фан-клубе. Но можно пойти за другие ворота за те же 10. В угол можно забиться за двадцатку, расположиться ближе к центру можно за тридцатку, ну а усесться у поля – за 37. Напомню, я говорю о пропуске на абсолютно все матчи во всех турнирах. В любом случае, дыхание Москвы чувствуется. Для получения полной картины покликайте по интерактивной карте.
«Зенит»
У «Зенита» стадион побольше, но и болельщиков побольше, так что программа питерцев выглядит чуть доступнее и продуманнее, чем у ЦСКА. Если вас не сильно смущает соседство с «виражом» или фанатами гостей, то легко уложиться в десятку. На второй ярус можно взять неплохие места неподалёку от центра за 17 тысяч, на первый ярус такие места стоят уже 32 тысячи. Но в целом тут всё не дороже, чем у ЦСКА. При этом есть только один вид абонемента – на абсолютно все матчи сразу.
«Спартак»
Найти цены незарегистрированному пользователю было нелегко, но возможно. Пошизить за воротами можно за 7800, сидеть в углу рядом с фанатской трибуной за 11250. В целом цены схожи с зенитовскими: неплохие места можно взять за 20 тысяч, а хорошие – за 30. Другое дело, что «Зенит» и ЦСКА продают абонементы на всё и сразу, а «Спартак» - только на матчи премьер-лиги и кубка России до 1/8 финала. Леониду Федуну остаётся надеяться на свою команду в квалификации ЛЧ и лигочемпионский джек-пот.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.