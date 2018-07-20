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У кого лучшая абонементная программа?



 

Знай своё место. Абонементные программы клубов премьер-лиги

Мы уже оправились от мундиального праздника благодаря удару Сергея Кирьякова, фанатам "Торпедо" и старту ФНЛ, но мы всё же питаем надежду на повышение интереса к футболу на волне чемпионата мира. Так что в преддверии возвращения большого российского футбола стоит взглянуть на то, как продают абонементы на сезон клубы премьер-лиги.



Новые стадионы в регионах

Печально, но их всего 3. Пока «Мордовия» собирается половину нового стадиона на матч с «Нижним Новгородом», который в следующем туре попробует повторить это достижение, пока «Балтика» разгромно проигрывает в Сибири, пока «Ротор» думает, сможет ли он вообще поиграть на новом стадионе, прежде чем тот уплывёт в Волгу, в Премьер-лиге будет представлена лишь небольшая часть арен чемпионата мира.

«Крылья Советов» (кликнув на название клуба, вы проследуете на страницу его абонементной программы)

Закрепить за собой место на 45-тысячной «Самара Арене» человеку без привилегий, только заинтересовавшемуся футболом, можно будет за 4 тысячи рублей. Для владельцев прошлогодних абонементов на все категории действуют скидки около 10 процентов, как и для студентов и пенсионеров. Инвалидам I и II групп, а также учащимся спортивных школ, предоставляются 50-процентные скидки.

Если не хочется вглядываться на поле с верхнего яруса, можно взять абонемент за 5200 или за 7600 (хотя места примерно одинаковые, да и солнце на «Самара Арене» припекает в основном верхний ярус.

Знай своё место. Абонементные программы клубов премьер-лиги


В зону гостеприимства можно попасть за 10-11 тысяч, а вдобавок к этому забронировать парковочное место – за 18.

«Урал»

В Екатеринбурге всё менее запутано, но по-настоящему щедрых скидок я на сайте не увидел: максимум 7,5%. Абонемент за полторы тысячи смотрится привлекательно, но это детский в семейный сектор, а к нему обязательно приобретение взрослого за 6900.

Если вы готовы весь сезон посмотреть из-за ворот рядом с фан-сектором, то будет достаточно 4 тысяч рублей, ещё и на хот-дог может останется. Более интересные места продаются за 7 – да, «Самара Арена» побольше, но выбор там куда более экономичный и широкий. Также, в отличие от «Крыльев», «Урал» не включил в абонементную программу Кубок России – на него нужно будет покупать билеты отдельно.



«Ростов»

Хочется отметить ростовский клуб за интересное нововведение: абонементы этого сезона будут являться дебетовыми картами «Альфа-Банка», обслуживание которых будет бесплатным. Естественно, к этому прилагается программа лояльности клуба.

Приобрести такую карту-билет можно за 2900 – это билеты на верхний ярус. Спуститься ниже стоит уже 5 тысяч. По мере увеличения комфортности идут 6300, 7600 и далее по списку. На сайте есть интерактивная карта, по которой вы можете пощёлкать. Дешевизна самой низкой категории и получение вдобавок дебетовой карты смотрится выгодно на фоне предложений «Крыльев» и «Урала».



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Неновые стадионы в регионах

«Енисей»

На сайте можно найти только билетную программу прошлого сезона в манеже. Конечно, трудно вести речь о каких-то абонементах, если команда будет играть не пойми где.

«Анжи»

Сайт махачкалинского клуба предлагает с 20-процентной скидкой приобрести абонементы на оставшиеся 12 матчей сезона 2017/18. Неужели в клубе ещё празднуют чудесное спасение от вылета?

«Ахмат»

В Грозном тоже не торопятся с абонементной программой. Вполне возможно, что я идиот и просто её не нашёл, но на сайте я не обнаружил места, где она в принципе может быть. Впрочем, в этом плане чеченский клуб отличается не первый год. До первого домашнего матча остаётся чуть больше двух недель.

«Оренбург»

У оренбуржцев абонементная программа есть, но она получилась довольно причудливой. Во-первых, билеты продаются только на матчи 2018 года, потому что далее возможны изменения на стадионе. Во-вторых, для получения абонемента вам обязательно нужно съездить в посёлок Ростоши для оплаты абонемента и сдачи анкеты, а через 1-2 недели – прийти в «Газпромбанк» за картой. В-третьих, заплатить за полсезона удовольствия нужно будет вот столько.



«Арсенал»

Цены на абонементы у «Арсенала» и «Оренбурга» не так уж сильно отличаются, даже банк-партнёр у них один – «Газпром-Банк». Правда, туляки продают абонементы на весь сезон. 1-3 ряды, как я понимаю, аналог ФИФАшной категории с ограниченной видимостью.



«Уфа»

В столице Башкортостана, несмотря на выход в еврокубки, наглеть не стали и выкатили скромненькие цены, которые для владельцев абонементов прошлого сезона падают ещё на 20%. В продаже 4 категории: за 2400, 3600, 6000 и 7200. Лига Европы по понятным причинам не включена, но ради такого события уфимцам стоит раскошелиться отдельно. Цена вопроса – от 200 рублей.

Бизнес-класс

Здесь я выделил клубы, представляющие столицу, а также Казань и Краснодар. Как ни крути, Москва, Петербург и отчасти Казань – это не совсем Россия. Равно как и всё, что окружает и находится внутри стадиона «Краснодара».

«Динамо»

Если не брать во внимание билеты к фанатам за ворота, московский скачок цен сразу виден. «Динамо» строит свой стадион, но абонементы продаёт на «Арену Химки», куда надо будет ещё добраться. Впрочем, динамовцы ожидают переезда по ходу сезона и рекомендуют покупать абонементы сейчас - дальше будет дороже.



«Рубин»

После четырёх посещений «Казань Арены» во время чемпионата мира я меньше стал понимать, почему болельщики не ходят на «Рубин». После изучения абонементной программы понимания стало ещё меньше. Притом для владельцев прошлогодних абонементов на некоторые сектора действуют 30-процентные скидки. К примеру, на нижний ярус по центру поля можно взять абонемент за 2450. Да и без того цены не кажутся неподъёмными. Увы, для привыкших к хорошей работе «Ак Барса» с болельщиками казанцев этого недостаточно.



«Краснодар»

Учитывая отсутствие в «Краснодаре» ярко выраженного фан-сектора, можно бронировать за собой и самые дешёвые места. Цены, конечно, покусывают – краснодарцы не москвичи. Зато у них отличный стадион, ставший модным местом для досуга, и более успешная, чем то же «Динамо», команда, играющая в еврокубках.



«Локомотив»

Чемпион России на фоне более популярных конкурентов смотрится не очень солидно: даже с тремя групповыми матчами Лиги чемпионов можно купить классный абонемент по центру на нижний ярус за 18 тысяч, а на верхний – за 15. Дороже только семейный и VIP. За воротами наверху можно обосноваться и за 5500. В общем, тут не совсем понятно, к кому ближе «Локомотив» со своей лигой чемпионов – к «Динамо» или к ЦСКА?



Категория «люкс»

ЦСКА

Менеджмент «армейского» клуба хвалят за всё, что не связано с болельщиками. Василий Уткин рассказывал, как в прошлом году смог бесплатно пристроить VIP-овский абонемент всего 1 раз за сезон.

«Армейцы» предлагают абонементы трёх типов: только на РПЛ, на РПЛ + 3 групповых матча ЛЧ и вообще на всё. Все матчи с фан-трибуны можно посмотреть за 10 тысяч, но для этого нужно пройти собеседование в фан-клубе. Но можно пойти за другие ворота за те же 10. В угол можно забиться за двадцатку, расположиться ближе к центру можно за тридцатку, ну а усесться у поля – за 37. Напомню, я говорю о пропуске на абсолютно все матчи во всех турнирах. В любом случае, дыхание Москвы чувствуется. Для получения полной картины покликайте по интерактивной карте.

«Зенит»

У «Зенита» стадион побольше, но и болельщиков побольше, так что программа питерцев выглядит чуть доступнее и продуманнее, чем у ЦСКА. Если вас не сильно смущает соседство с «виражом» или фанатами гостей, то легко уложиться в десятку. На второй ярус можно взять неплохие места неподалёку от центра за 17 тысяч, на первый ярус такие места стоят уже 32 тысячи. Но в целом тут всё не дороже, чем у ЦСКА. При этом есть только один вид абонемента – на абсолютно все матчи сразу.



«Спартак»

Найти цены незарегистрированному пользователю было нелегко, но возможно. Пошизить за воротами можно за 7800, сидеть в углу рядом с фанатской трибуной за 11250. В целом цены схожи с зенитовскими: неплохие места можно взять за 20 тысяч, а хорошие – за 30. Другое дело, что «Зенит» и ЦСКА продают абонементы на всё и сразу, а «Спартак» - только на матчи премьер-лиги и кубка России до 1/8 финала. Леониду Федуну остаётся надеяться на свою команду в квалификации ЛЧ и лигочемпионский джек-пот.



Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Краснодар Урал Ростов Крылья Советов Уфа Оренбург Рубин Динамо
Сегодня, 15:04
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№1 Написал: Хоббит (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Василий Уткин рассказывал, как в прошлом году смог бесплатно пристроить VIP-овский абонемент всего 1 раз за сезон.
И тот - Авену за долги


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
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